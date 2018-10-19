Азербайджан планирует построить 12 малых гидроэлектростанций суммарной мощностью 27,41 МВт, отмечает министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«Минэнерго провело анализ текущей ситуации с проектированием, строительством и эксплуатацией малых гидроэлектростанций. На основе этого анализа был определен гидроэнергетический потенциал малых рек, определены меры для повышения их эффективности», подчеркнул П.Шахбазов в своей статье, опубликованной в официальной газете «Азербайджан».

Министр отметил, что в настоящее время в Азербайджане действуют 10 малых гидроэлектростанций мощностью 23,5 МВт. «На стадии проектировании находится строительство еще 12 малых гидроэлектростанций мощностью 27,41 МВт», — указал глава Минэнерго.

П.Шахбазов подчеркнул, что Минэнерго проводит комплекс работ с целью увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Азербайджана. В частности, подписан Протокол намерений с китайской China Power Engineering and Consulting Group LTD на строительство Пираллахинской ветряной электростанции мощностью 198 МВт, кроме этого с иностранными партнерами ведутся переговоры на строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт, с российской компанией «Hevel Solar» — о применении современных технологий на заводе по производству солнечных панелей «Azguntex».

«Министерство энергетики и Азиатский банк развития (АБР) планируют совместно реализовать пилотный проект в сфере солнечной энергетики. Речь идет о создании системы из трех фотовольтаическихпанелей мощностью 100 кВт каждая на озере Беюк-шор», — отметил министр.

Minval.az