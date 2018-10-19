Турецкие следователи обыскивают лес в пригороде Стамбула и город Ялова в поисках останков пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

«Расследование привело к некоторым предположениям о том, что его останки могут быть в Ялове и в лесу Белград, полиция обыскивает эти районы», — цитирует агентство неназванного представителя полиции. По данным собеседников, правоохранительные органы также собрали множество образцов в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, которые планируется изучить на наличие следов ДНК Хашкаджи.

Minval.az