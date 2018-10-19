Париж готов быть посредником в возможной встречи президентов России и США в Париже в рамках мероприятий 11 ноября, заявил председатель комиссии Сената Франции по международным вопросам, обороне и вооружённым силам Кристиан Камбон.

«Если Франция способна быть медиатором этого диалога, то мы этому очень рады, поскольку мы уважаем и Москву, и Вашингтон», — заявил он журналистам.

К.Камбон ожидает, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в ноябре вопрос выполнения Минских соглашений. «Я думаю, что президент Франции проведёт беседу с президентом России по выполнению Минских соглашений», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

«Я думаю, что оба наших президента выделят такие темы, как культурное сотрудничество, сотрудничество в борьбе с терроризмом. Франция поддерживает Трианонский диалог (российско-французский форум гражданских обществ, стартовавший в феврале 2018 года)», — отметил он.

По его словам, в Париже очень рады, что президент В.Путин дал согласие на участие 11 ноября в мероприятиях по празднованию 100-летия окончания первой мировой войны.

«Ведение диалога с Россией необходимо для продолжения мира», — добавил он.

Minval.az