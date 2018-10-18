Азербайджанец Рамин Джафаров, живущий в Волгограде, подло и цинично обманул ростовских пенсионеров.

Мужчина с августа прошлого по февраль нынешнего года названивал в соседнюю область, пытаясь убедить местных жителей, что они – родственники. Девять человек поверили.

– Молодой человек сообщал, что попал в беду и ему срочно необходимы деньги, – рассказали корреспонденту «Блокнота Волгограда» в пресс-службе областной прокуратуры. – Доверчивые граждане перечисляли на карту злоумышленника денежные средства в сумме от 10 до 45 тысяч рублей.

Всего Джафаров заработал 165 тысяч рублей. Поплатился за них 3 годами колонии строгого режима. Его признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

Приговор в законную силу не вступил.

Minval.az