Дочь 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Дженна Буш-Хагер побывала на утреннем шоу на канале NBC и рассказала, что в Белом доме водятся призраки. Об этом сообщает издание Huffington Post.

По словам женщины, однажды ночью из камина в одной из комнат Белого дома, которую она делила со своей сестрой Барбарой, раздалась музыка 1920-х годов. «Я запрыгнула на кровать к Барбаре, мы обе не спали», — говорит она. Через неделю история повторилась, но на этот раз из камина донеслось оперное пение.

Буш-Хагер утверждает, что рассказала об этом знакомому, который работал в Белом доме. Тот ничуть не удивился и ответил ей: «Ох, Дженна, если я расскажу, что слышал, ты не поверишь». Дочь президента добавила, что считает привидения из Белого дома дружелюбными.

Minval.az