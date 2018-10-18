Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости введения в России смертной казни. Фрагмент с его высказыванием в студии радиостанции «Вести FM» появился в его Twitter-аккаунте 18 октября.



«Смертную казнь давно пора возвращать, — сказал ведущий. Снятию моратория на смертную казнь должны предшествовать изменения в судебной системе, считает Соловьев, в частности, более широкое внедрение суда присяжных. «Надо выходить из Совета Европы, надо прекращать все эти игры», — полагает он.

По мнению Соловьева, Юго-Восточная Азия справилась с проблемой наркотиков благодаря смертной казни.

Minval.az