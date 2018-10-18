Программисты WhatsApp работают над созданием режима отпуска в мобильном приложении.

Об этом сообщает WABetalinfo.

Активировав этот режим, вы перестанете получать уведомления от чатов с отключённым звуком. Прочесть их можно будет, зайдя в приложение. Такой режим создан для пользователей, которые хотят отдохнуть и не отвлекаться на переписки, но оставаться на связи.

WhatsApp готовит и другие нововведения. К примеру, компания позволит привязать аккаунт Instagram к профилю в мессенджере.

Ранее в версию приложения для Android была добавлена функция «картинка в картинке». Нажав на воспроизведение ролика, пользователь сможет переместить его в любую часть экрана и продолжить пользоваться мессенджером.

Minval.az