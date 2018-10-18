

Президент США Дональд Трамп намерен обратиться с просьбой к каждому члену Кабинета министров сократить расходы ведомства на 5%.

Трамп, являющийся сторонником более высоких военных расходов, заявил, что может сделать некоторые исключения, но не уточнил, о чем идет речь, передает CNBC .

При этом президент США подчеркнул, что предложит выделить на военные расходы 700 млрд долларов в 2020 финансовом году. Эта сумма примерно на 15 млрд превышает общие ассигнования для Министерства обороны в этом году. «Это очень существенная цифра. Но это оборона, это важно», — добавил он.

Minval.az