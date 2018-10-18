19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется с 763 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможна изморось. В отдельных местах будет туман. Прогнозируется слабый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az