Усиление давления на Эр-Рияд в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи заставило королевскую семью искать преемника для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом газете Le Figaro сообщил в четверг неназванный дипломатический источник в Париже.

По его словам, «совет мудрецов» королевской семьи, объединяющий представителей семи основных кланов, уже несколько дней проводит совещание при закрытых дверях. «По мнению многих экспертов, эта инстанция может назначить заместителя наследного принца. Этот пост был упразднен в июне 2017 года, когда Мухаммед бен Сальман Аль Сауд стал официально наследником престола», — отмечает газета. Таким заместителем, как указывает Le Figaro, может быть назначен 30-летний Халед бен Сальман, младший брат кронпринца, который на прошлой неделе вернулся из США, где служил послом.

«Если Халед бен Сальман будет назначен заместителем, это будет означать, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд близок к уходу, хотя и не сразу. Если он будет назначен, то это будет означать, что ветвь Сальманов сохранит власть, что является приоритетом короля», — приводит Le Figaro слова саудовского источника в Эр-Рияде.

Саудовский журналист, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Согласно данным турецких СМИ, цитирующих должностных лиц своей страны, в том числе приближенных к президенту, Хашкаджи был убит в здании дипмиссии.

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