Художник Бэнкси раскрыл подробности уничтожения картины «Девочка с шаром». Об этом говорится в опубликованной художником видеозаписи. Он заявил, что работа должна была оказаться полностью разрезанной.

В комментарии Бэнкси в инстаграме говорится, что картина была уничтожена на самом деле и что руководство аукционного дома Sotheby’s, который продавал работу, не знал о планах художника разрезать ее. Шредер должен был уничтожить всю картину, а на репетициях отрабатывался именно этот вариант.

В видеозаписи говорится, что во время репетиций «это срабатывало каждый раз». Картину должен был разрезать специальный механизм в ее рамке.

Работа Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась во время аукциона на прошлой неделе после того, как ее продали за 1,4 миллиона долларов. При этом нетронутой оказалась верхняя часть изображения — шар — а покупатель картины решила не отказываться от нее.

Новому произведению дали название «Любовь — в мусорке», а цену покупки оставили той же.

Minval.az