Экс-президент Армении Роберт Кочарян намерен создать свою партию и уйти в оппозицию. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Если возвращаешься в политику, то надо об этом думать», — сказал Кочарян, отвечая на вопрос, собирается ли он создавать свою партию.

По словам экс-президента, название партии непринципиально. «Принципиальны те подходы, которые надо адаптировать… Сейчас я вижу в оппозиционном поле очень серьезный вакуум и полагаю, что его следует заполнить в интересах страны», — добавил Кочарян.

Экс-президент отметил, что у него нет стремления занять какую-либо высокую должность. «Если бы такое стремление было, я бы 10 лет не жил своей частной жизнью. Ситуация развивается таким образом, что обстановка тебя втягивает в процесс, от которого ты не можешь отмахнуться просто в силу биографии, склада характера и жизненной позиции», — подчеркнул он.

При этом, говоря о нежелании участвовать в предстоящих внеочередных парламентских выборах, Кочарян пояснил, что просто не успевает.

«Я был беспартийным. Это означает, что мне надо создавать партию с нуля, а не восстанавливать то, что когда-то было. Причем мне бы хотелось идти на выборы с новой, обновленной командой. Обычно, каковы первые действия, когда хочешь собрать команду? Ты обращаешь свой взор на людей, которых ты знаешь, на окружение, с которым ты общался, работал», — сказал Кочарян.

Однако, по его словам, с учетом сложившейся ситуации надо привлечь новых, талантливых, молодых и энергичных людей. «Кого-то, конечно, надо привлечь и из старой команды, которую ты знаешь, которая с тобой работала. Но все-таки опираться надо на новое поколение людей, а вот это сделать нелегко, для этого нужно время», — добавил Кочарян.

Minval.az