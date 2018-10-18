В зоне оползня в Бадамдаре продолжаются мониторинги.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщили из созданного министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) штаба, по результатам мониторингов и наблюдений по состоянию на 09:00, зарегистрирован рост числа обвалов в направлении оград. На маяках, установленных в стенах домов, изменений нет. Пласт земли заметно сдвинулся к дороге. На территории сохраняется напряженность.

Отметим, что МЭПР создал штаб для усиления контроля, а также организации в централизованном порядке регулярных наблюдений за оползневым процессом на правой обочине автомобильной дороги 20-ый участок в Бадамдаре.

Minval.az