19 и 20 октября в Москве пройдет пятый международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. Председателем жюри смотра, как и в прошлые годы стала народная артистка СССР Тамара Синявская. В 2018 участие в конкурсе примут 18 вокалистов из 12 стран мира.

География участников значительно расширилась: в столицу приехали молодые исполнители из Китая, Южной Кореи, Израиля, Испании, Монголии, Канады, Узбекистана, Украины, представитель Азербайджана и несколько певцов из России.

В эксклюзивном интервью «Москва-Баку» оперная певица Тамара Синявская раскрыла некоторые детали конкурса, а также поделилась своими мыслями о сериале «Магомаев», съемки которого сейчас проходят в Азербайджане.

«Я знакома и со сценарием, и с некоторыми актерами, но вы понимаете, что все объять невозможно. Конечно, я наблюдаю за процессом, мне часто присылают информацию со съемок, фотографии. Мне очень интересно, но признаюсь и очень страшно…вы понимаете и все понимают. У меня есть внутреннее волнение и я бы не хотела его демонстрировать. Милош Бикович похож на Муслима, поэтому его и выбрали на эту роль не без моего участия! Я желаю ему от всего сердца, чтобы у него получилось, чтобы люди, которые не знали Муслима имели представление о нем: что это был за человек, о котором спустя 10 лет помнят и хранят в сердце!»

Пятый международный конкурс вокалистов им. Муслима Магомаева принимает в Москве певцов из разных стран мира. В этом году заявки на него подали более 100 вокалистов, но жюри отобрало всего 18 достойных.

Впервые членом жюри стал итальянский оперный певец, звезда мировой сцены Алессандро Сафина, кроме него в состав жюри вошли: российский музыкант и художественный руководитель «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, азербайджанский пианист и дирижер Фархад Бадалбейли, режиссер музыкального театра и певец Ханс-Йохим Фрай из Германии.

Пятый конкурс – это своего рода небольшой юбилей для организаторов и участников. Супруга Муслима Магомаева призналась, что в самом начале пути, когда 10 лет назад конкурс только запускался ей было трудно совладать с эмоциями.

«Конкурс родился в 2010 году, он был безумно сложным, потому что трудно было слушать вокальные произведения из репертуара Муслима. Я с этим боролась почти восемь лет, честно… Сейчас уже научилась воспринимать все по-другому, жизнь научила и Муслим разрешил… 25 октября будет 10 лет как его нет с нами…

Первые участники были очень смелыми. Самым неожиданным для меня стало то, что в конкурсе начали принимать участие женщины. И два года назад Гран-при получила Василиса Бержанская, в этом году в конкурсе тоже много девушек» — рассказала Тамара Синявская.

Финал конкурса состоится 20 октября в зале имени Муслима Магомаева в «Крокус сити холле». Специальной гостьей вечера станет оперная звезда российской и мировой сцены Хибла Герзмава, а также на сцене выступит Алессандро Сафина.

Minval.az