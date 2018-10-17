Находящийся с рабочим визитом в Чешской Республике Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принимает участие в проходящей здесь «Международной Выставке Будущих Сил 2018».

17 октября после официальной церемонии открытия выставки генерал-полковник З.Гасанов провел двустороннюю встречу со своим чешским коллегой Любомиром Метнаром, информирует МО АР.

В ходе встречи стороны провели широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией, а также проблемах безопасности в регионе.

Minval.az