24 студента Ниагарского колледжа в Онтарио (Канада) получили официальное разрешение выращивать коноплю, сообщает lenta.ru.

Документ был выдан в связи с вступлением в силу федерального закона о легализации марихуаны в рекреационных целях. Студенты научатся ухаживать за растениями, проверять их на наличие химических веществ, лечить их и собирать урожай. Как уточнил координатор учебной программы Билл Макдоналд, в учебный курс также войдет коммерческая сторона вопроса — аспекты трудозатрат и экономической выгоды производства.

Студентам не разрешается дегустировать выращенный ими наркотик — по окончании обучения все растения будут уничтожены. По словам Макдоналда, компании, получившие лицензию на выращивание марихуаны, уже предлагают работу выпускникам курса.

Minval.az