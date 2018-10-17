В Канаде вступил закон, легализующий употребление марихуаны не в медицинских целях, утвержденный канадским парламентом в июне этого года.

Законопроект также регулирует выращивание, распространение и продажу каннабиса. При этом ответственность за регулирование продажи и употребления каннабиса несут канадские провинции и территории, сообщает ВВС.

Таким образом Канада стала вторым государством, разрешившим торговлю марихуаной на национальном уровне. Первым таким государством стал в 2013 году Уругвай. Также употребление марихуаны «в развлекательных целях» легализовано в ряде штатов США.

При этом закон запрещает хранить более 30 граммов марихуаны, выращивать более четырех кустов каннабиса и покупать у торговцев, не обладающих лицензией.

Для нарушителей закона предусмотрены жесткие наказания. Продажа наркотика несовершеннолетним может караться 14 годами тюремного заключения.

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