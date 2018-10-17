Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Об этом в среду, 17 октября, сообщает The Jerusalem Post.

Один снаряд попал в жилой дом в израильском городе Беер-Шева, в результате чего пострадали несколько человек. Еще один упал в море рядом с городом Бат-Ям к югу от Тель-Авива, о пострадавших не сообщалось. Израильские военные выясняют, почему не сработали противоракетные системы.

В ответ израильская авиация нанесла удары по позициям террористов в секторе Газа. По данным палестинцев, по меньшей мере 10 жителей сектора пострадали, один погиб, пишет газета.

Minval.az