Мониторинги в зоне оползня в Бадамдаре продолжаются.

Как сообщили Report из созданного министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) штаба, по результатам мониторингов по состоянию на 09:00, в зоне оползня наблюдается увеличение объема земляных масс в направлении дороги: «Осадки стали причиной утяжеления массы горных пород, местами произошли обвалы.

Отметим, что МЭПР создал штаб для усиления контроля, а также организации в централизованном порядке регулярных наблюдений за оползневым процессом на правой обочине автомобильной дороги 20-ый участок в Бадамдаре.

Minval.az