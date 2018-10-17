Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило доклад 1943 года антрополога Генри Филда, из которого следует, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также испытывал сексуальное влечение к мужчинам и женщинам. Исследование опубликовано на сайте ЦРУ.

70-страничный доклад основан на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля, близкого друга Гитлера в 20-30-е годы прошлого столетия, который эмигрировал в США.

Составители доклада утверждают, что у Гитлера были «садомазохистские наклонности», которые в молодости сочетались с гомосексуальными влечениями. Отмечается, что Гитлер испытывал гомосексуальную тягу к своему будущему заместителю Рудольфу Гессупосле их совместного заключения в тюрьме в 20-е годы. В докладе утверждается, что Гесс был гомосексуалом, а также носил прозвище «Фройлен Анна» за его любовь к женским нарядам.

Также в докладе говорится, что Гитлер любил наблюдать за молодыми юношами и испытывал от этого «эстетическое наслаждение». Составители доклада отмечают, что он жил с 1910 по 1913 годы в мужском пансионе в Вене, у которого была репутация места, где «пожилые мужчины искали молодых». Однако подчеркивается, что его также интересовали женщины и он сочетал двойственную сексуальность на протяжении всей своей жизни.

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