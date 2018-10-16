Билеты на Гран-при Азербайджана «Формулы 1» 2019 года выставлены на продажу с первоначальной скидкой.

Об этом заявил руководитель отдела коммерции Операционной компании «Бакинское городское кольцо» (БГК) Бюлент Озердим.

По его словам, до 1 января 2019 года билеты выставлены на продажу с 20-ти процентной скидкой. Кроме того, для местных жителей применена скидка в 25%.

В период первоначальной скидки для местных жителей цены 4-дневных билетов в зависимости от трибуны составляют 190 — 660 манатов.

Для детей это сумма составляет 130 — 470 манатов. Цены на билеты на стоячие места составляют 80 — 160 манатов.

Minval.az