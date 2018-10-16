Во Вьетнаме пациент пожаловался на боль в ухе, и врач обнаружил у него в ушном канале грибы.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пожелавший остаться неизвестным пациент пришел в больницу неподалеку от города Ханой с жалобами на зуд и боль в ухе. Врач обнаружил на ушной раковине черные споры, а отоскопия показала, что там вырос «целый лес» из грибков. По словам доктора, если бы пациент обратился за помощью чуть позже, грибок мог бы разрастись и разрушить его ухо.

Британский врач-отоларинголог Дэвид Баулдер (David Bowdler) по просьбе Daily Mail изучил детали случая. Он предположил, что вторичная инфекция развилась из-за неправильного лечения другого бактериального ушного заболевания. Доктор заявил, что пациент страдает отомикозом, а возбудителем заболевания стал грибок Аспергилл черный. По словам Баудлера, вылечить инфекцию можно ушными каплями и вакуумной чисткой ушей.

В запущенных случаях отомикоз может привести к ухудшению слуха. Заболевание чаще развивается в тропических странах, так как влажный климат способствует росту грибка. Инфекцию может спровоцировать также нехватка ушной серы, очищающей канал.

Minval.az