17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, на отдельных территориях местами возможны переменные осадки. Будет преобладать южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью прогнозируется 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами возможны осадки, днем в большинстве районов осадки в основном не ожидаются. Утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 9-14 градусов тепла.

Minval.az