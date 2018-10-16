Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана задержали двух нарушителей государственной границы — граждан Ирана, у которых было обнаружено пять килограммов опия, говорится в сообщении ГПС, распространенном во вторник.

Отметим, что десятого октября в 02:40 часов пограничный наряд обнаружил передвижение двух неизвестных лиц, нарушивших государственную границу со стороны Ирана на служебной территории погранзаставы в селе Арвана Ярдымлинского района.

По факту проводятся необходимые следственно-оперативные меры.

Minval.az