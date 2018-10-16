Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) Совета Европы против проведения внеочередных парламентских выборов в декабре в Армении, об этом пишет ереванская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

Согласно изданию, в Венецианской комиссии считают неприемлемым менять Избирательный кодекс, и уже через месяц проводить выборы. В частности, такой позиции придерживается глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Также источник газеты сообщает, что вопрос не смогла урегулировать даже сторонница премьера Никола Пашиняна и глава фракции «Елк» Лена Назарян. У нее нет полномочий вести переговоры с этой структурой, следовательно, ее шансы на успех слишком малы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении провести внеочередные парламентские выборы в начале декабря этого года. Ожидается, что 16 октября он подаст в отставку и, согласно достигнутым договоренностям с «Процветающей Арменией» и некоторыми членами Республиканской партии Армении, новый премьер не будет избран, а парламент будет распущен.

Minval.az