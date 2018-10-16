В Нигерии на нефтепроводе государственной нигерийской компании Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) произошел взрыв и пожар, в результате чего погибло 60 человек, сообщает Корреспондент.

По данным источника, инцидент произошел в минувшую пятницу в штате Абия, недалеко от города Аба. Взрывы произошли в районе двух сел.

Стоит отметить, что возможной причиной пожара стали действия злоумышленников, которые пытались похитить топливо из нефтепровода, или же изношенность труб.

Кроме этого, На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и эксперты по безопасности из NNPC.

Minval.az