Активность в зоне оползня в Бадамдаре продолжалась всю ночь.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что созданный министерством штаб в ночь с 15 на 16 октября продолжил на территории наблюдения. По информации из штаба, согласно результатам мониторинга на 09:00, активность в зоне оползня на территории продолжалась всю ночь.

Обрушились оставшиеся части разрушенного вчера вечером забора. Зарегистрировано проседание грунта под строением. Расширяется масштаб оползня вокруг забора.

Minval.az