Посольство Эквадора в Лондоне потребовало от основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, чтобы он заботился о своем коте, иначе животное конфискуют и отдадут в приют. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правила проживания, вступившие в силу 13 октября.

Документ включает в себя девять страниц и описывает нормы поведения, которые Ассанж должен соблюдать на территории посольства, где он живет последние шесть лет. Помимо ухода за котом Ассанжу необходимо поддерживать порядок в ванной комнате, не вмешиваться во внутреннюю политику других государств и не затрагивать темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора.

Кроме того, посольство наложило ограничения на визиты. Посетители Ассанжа обязаны за три дня подавать письменный запрос на имя посла, за раз к основателю WikiLeaks сможет попасть не более трех человек. Любой запрос может быть отклонен посольством без объяснения причин. Исключение сделано для врачей, если Ассанжу потребуется медицинская помощь.

Если Ассанж проигнорирует требования, его лишат убежища и передадут властям Великобритании. Напротив, если правила будут выполняться, ему могут восстановить доступ в интернет, который отключили в марте этого года из-за публикаций, имеющих отношение к политике других стран.

В начале 2018 года посольство хотело выгнать Ассанжа из-за его бытовых привычек и несоблюдения элементарной гигиены. Сотрудники диппредставительства жаловались на то, что он не моется, не меняет одежду, ест руками и вытирает пальцы о штаны.

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