Совместная турецко-саудовская команда обыщет в понедельник консульство Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник 15 октября.

«Как ожидается, помещение осмотрят во второй половине дня», — сказал источник.

Турция на прошлой неделе приняла предложение саудовской стороны сформировать рабочую группу для расследования исчезновения Хашогги.

Напомним, журналист, который критиковал саудовскую власть, и который в последнее время работал в Washington Post, пропал 2 октября. После того, как он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, его никто не видел.

Minval.az