Гражданин Азербайджана задержан в Грузии по обвинению в хранении и сбыте поддельных денежных купюр задержали, говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина Грузии.

В ходе обысков у обвиняемого обнаружили и изъяли 617 поддельных купюр номиналом в 100 долларов США.

Следственная служба не уточняет, где хранил и как реализовывал фальшивые деньги гражданин Азербайджана в Грузии.

Против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 7 до 10 лет.

Minval.az