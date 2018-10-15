16 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью в отдельных частях полуострова есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 18-20 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 771 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана 16 октября местами ожидаются грозы, дожди. В Лянкяран-Астаринской зоне осадки могут принять интенсивный характер. Утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 18-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 8-12 градусов тепла.

Minval.az