Американский актер Алек Болдуин, известный также своими пародиями на президента США Дональда Трампа, призвал «свергнуть» существующее правительство.

Об этом, согласно сообщению Associated Press, Болдуин заявил на ужине в Нью-Гэмпшире, организованного с целью сбора средств Демпартией.

Как считает Болдуин, перемен в стране можно добиться только путем выборов. «Этим организованным и законным путем нам необходимо свергнуть правительство США при Дональде Трампе», -заявил он, при этом сравнив республиканцев с «разрушителями», а не «строителями».

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