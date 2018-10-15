Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают своего первого ребенка.

Об этом сообщается на странице Кенсингтонского дворца в твиттере.

Согласно официальному заявлению, герцог и герцогиня Сассекские станут родителями весной 2019 года.

Minval.az