Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают своего первого ребенка.
Об этом сообщается на странице Кенсингтонского дворца в твиттере.
Согласно официальному заявлению, герцог и герцогиня Сассекские станут родителями весной 2019 года.
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают своего первого ребенка.
Об этом сообщается на странице Кенсингтонского дворца в твиттере.
Согласно официальному заявлению, герцог и герцогиня Сассекские станут родителями весной 2019 года.
Дата: 2018/10/15 13:00
Раздел: Мир
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