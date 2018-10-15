Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье вечером.

Как передает ТАСС, в ходе разговора саудовский монарх поблагодарил турецкого лидера за поддержку идеи создания совместной группы по расследованию исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи, передает Саудовское агентство печати.

Уточняется, что монарх также подчеркнул устойчивость отношений Турции и Саудовской Аравии и взаимную заинтересованность двух стран в их развитии.

В свою очередь президент Турции дал высокую оценку братским и историческим связям двух стран и народов, подчеркнув свое стремление к их укреплению, передает агентство.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими взглядами на политику Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании диппредставительства. Посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг информацию об убийстве Хашкаджи.

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