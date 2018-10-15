Азербайджан вошел в топ-3 стран, популярных для экскурсионного туризма, сообщает российское агентство ТурСтат на основе анализа данных голосования за премию National Geographic Traveler Awards 2018 по туристическим направлениям отдыха российских туристов за рубежом.

«По данным ТурСтат, в номинации «Экскурсионный отдых» за Чехию отдали 25% голосов, Францию — 22% голосов, Азербайджан — 20% голосов, Великобританию — 18% голосов и за Португалию — 15% голосов», — говорится в сообщении.

Ранее по итогам голосования Азербайджан также попал в первую тройку стран для гастрономического туризма россиян вместе с Италией и Узбекистаном.

Minval.az