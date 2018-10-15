Россия поможет Ирану создать механизм, который позволит обходить американские санкции.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание Mako.co.il, ссылаясь на секретный документ МИД Израиля.

По данным издания, Иран будет доставлять свою нефть через Каспийское море на российские нефтеперерабатывающие заводы. Уже после этого нефть будет продаваться на международном рынке как российская.

Как отмечается, такой план был одобрен на трехстороннем саммите в Тегеране с участием России, Ирана и Турции.

Кроме того, говорится в материале, свое молчаливое согласие на реализацию этого механизма даст и Европа. Таким образом европейские страны хотят не допустить выхода Ирана из ядерной сделки.

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