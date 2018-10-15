Президент США Дональд Трамп признался, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако отметил, что не исключает возможности своей ошибки, передает РИА «Новости» со ссылкой на его интервью телеканалу CBS.

По мнению Трампа, наличие контакта между ним и Ким Чен Ыном уже является положительным фактором.

«Да, я доверяю ему. Это не значит, что я не могу ошибаться», — заявил Трамп.

При этом когда ведущая напомнила американскому президенту его обвинения в адрес Ким Чен Ына, в частности, в репрессиях и использовании принудительной рабочей силы, Трамп ответил, что не отказывается от своих слов.

«Мне известно об этих вещах, я не ребенок», — добавил Трамп.

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