Завершился матч 4-го тура Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Мальты.
Наша команда сыграла вничью со счетом 1:1.
По ходу матча нашим футболистам пришлось отыгрываться. Гол в составе сборной Азербайджана забил Араз Абдуллаев.
Завершился матч 4-го тура Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Мальты.
Наша команда сыграла вничью со счетом 1:1.
По ходу матча нашим футболистам пришлось отыгрываться. Гол в составе сборной Азербайджана забил Араз Абдуллаев.
Дата: 2018/10/14 21:54
Раздел: Азербайджан, Спорт
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