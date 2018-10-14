Завершился матч 4-го тура Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Мальты.

Наша команда сыграла вничью со счетом 1:1.

По ходу матча нашим футболистам пришлось отыгрываться. Гол в составе сборной Азербайджана забил Араз Абдуллаев.

Minval.az