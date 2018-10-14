В Германии, в федеральной земле Гессен, произошла трагическая авиакатастрофа: легкомоторный самолет «Цессна», принадлежащий частному лицу, при посадке на аэродроме въехал в группу людей, передают «Вести».

​Вследствие ЧП погибли двое взрослых и ребенок, пострадали 8 человек.

По данным РИА Новости, самолет неудачно зашел на посадку, из-за чего пилоту пришлось отправиться на второй круг. Не сумев набрать необходимую высоту, самолет сломал барьер на аэродроме и задел крылом стоящую рядом толпу.

​Инцидент произошел около четырех часов дня по местному времени, на место аварии выехали экстренные службы. Пилот самолета не пострадал.

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