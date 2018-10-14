Федерация спортивного боулинга Азербайджана в Бакинском развлекательном центре провела второй тур чемпионата страны.

Спортсмены традиционно были поделены на две лиги – «А» и «Б».

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь Федерации спортивного боулинга Азербайджана Наир Алиев, по итогам напряженного дня соревнований в Лиге «Б» первое место занял Руфат Абдуллаев. На второй строчке расположился Озел Алескерли, а третьим стал Афиг Агаев.

В Лиге «А» победу отпраздновал Заур Фатизаде. Серебро заработал Рамиль Гамидов, а бронзу Фархад Ахмедов.

Спонсором тура стали компании KATV1 и Part-A-Part («Большой праздник»). Информационную поддержку оказывают Media.Az, Minval.az, Sport FM, Myvideo.az, 1news.az и Kaspiy.az.

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