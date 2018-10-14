На вооружение ВС Турции в ближайшем будущем поступят 22 многоцелевых беспилотных летательных аппарата семейства Anka.
Решение принято в ходе последнего заседания Исполнительного комитета оборонной промышленности (SSİK) под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Участники SSİK подчеркнули значимость обеспечения нужд подразделений ВС Турции, участвующих в антитеррористических операциях как внутри страны, так и за ее пределами. Причем ставка делается на системы отечественного производства, в том числе беспилотники.
Принято решение поставить вооруженным силам 16 беспилотников типа Anka-S и шесть БПЛА Anka-B.
Кроме того, силам безопасности будут переданы радары и иные системы слежения.