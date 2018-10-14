В преддверии Нового года зрителям будет представлена юмористическая картина Qış nağılı («Зимняя сказка») с участием азербайджанских и турецких знаменитостей.

Об этом, согласно информации интернет-портала rusturkey.com, сообщил главный продюсер, режиссер, автор идеи фильма Джафар Ахундзаде на пресс-конференции. Почетными гостями мероприятия стали турецкие звезды Халил Сезаи и Муге Боз. Они прилетели в Баку на несколько дней, чтобы принять участие в съемках.

Турецкая актриса Мюге Боз отметила, что съемки проходят в очень теплой и дружеской атмосфере.

«В фильме мы с Халилом играем двух капризных звезд, но в жизни мы не такие. Очень рада, что приняла предложения сняться в «Зимней сказке» – это хорошая новогодняя комедия, где много ярких актеров, воплотивших интересные образы», — сказала она.

Ахундзаде рассказал, что съемки картины начались летом и продолжаются до сих пор. По словам продюсера, он хотел создать фильм, который азербайджанцы смогут смотреть каждый год в новогоднюю ночь, как до сих пор смотрят советскую картину «С легким паром».

Minval.az