Перед промежуточными выборами кандидаты от Демократической партии пользуются у жителей США большей популярностью, чем республиканцы. Такие выводы следуют из опроса, который провели The Washington Post и телеканал ABC News.

Выборы в конгресс пройдут пройдут 6 ноября. На них будут избраны палата представителей (435 мест) и около трети сената (35 из 100 мест).

Из опроса следует, что 53% жителей США поддерживают Демократическую партию, а за их оппонентов готовы проголосовать 42% избирателей. Также опрос показал, что 45% американцев доверяют демократам в решении актуальных проблем Соединенных Штатов; у республиканцев аналогичный рейтинг составляет 37%.

Ранее опрос частной компании Morning Consult показал, что 52% американцев недовольны работой нынешнего президента США Дональда Трампа.

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