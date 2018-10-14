Международная группа археологов обнаружила в итальянском регионе Умбрия на древнем кладбище останки ребенка, которого захоронили с камнем во рту. Предположительно, малыш скончался от малярии в V веке нашей эры.

Ребенок был погребен по особому ритуалу «погребения вампиров», сказано на сайте Университета штата Аризона. По мнению суеверных жителей тех времен, если захоронить мертвеца с камнем во рту, то он «не сможет восстать из мертвых и распространить болезнь», сообщает РИА-Новости.

«Погребения вампиров» ранее уже находили как в Италии, так и за ее пределами. Два года назад три средневековые могилы людей, обвиненных в «вампиризме», обнаружили археологи на западе Польши. Тела были обезглавлены. Один из черепов придавлен камнями.

Minval.az