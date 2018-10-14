Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой американского боксёра Флойда Мейвезера.

Как передает Report, видео с обращением появилось на странице в «Инстаграме» боксёрского менеджера Деджуана Блэйка.

«Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27», — сказал Нурмагомедов, не уточнив однако по каким правилам он предлагает провести поединок.

«В этих джунглях есть только один король — и это, конечно, я, — заявил россиянин, добавив, что Мейвезер не смог положить на ринг Макгрегора. — А я сделал это легко.

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