Ученые из университета Майами впервые исследовали проблемы сексуального характера у работников порноиндустрии. Они выяснили, что каждая четвертая актриса так или иначе испытывает трудности подобного рода в связи с работой, а более чем половине актеров приходится полагаться на таблетки для эрекции и в личной жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Ученым удалось выяснить, что порнография негативно влияет на сексуальную жизнь не только ее потребителей, но и тех, кто в ней снимается. Исследованием руководил уролог Джастин Дубин (Justin Dubin). Он выразил надежду на то, что эти знания помогут преодолеть волнение и тревогу тем, кто слишком часто сравнивает себя с порнозвездами.

Анализ данных выявил, что каждый третий порноактер страдает от эректильной дисфункции. На работе 69 процентов из них пользуются специальными препаратами, а 58 процентов рассказали, что используют их и в личной жизни. Исследователей удивило, что в основном медикаменты используют молодые актеры: 84 процента их потребителей — это мужчины в возрасте от 20 до 29 лет.

Актрис, в силу большей комплексности женской физиологии, исследовать было труднее — ученые смогли выяснить, что от той или иной формы сексуальной дисфункции страдает каждая четвертая женщина, отработавшая продолжительное время в индустрии. Но, по словам Дубина, достоверно установить, связано ли это напрямую с их профессией, не удалось.

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