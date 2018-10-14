Фирма Huawei Technologies инвестирует порядка 200 миллионов долларов в программу по развитию искусственного интеллекта.

Как передает «Лайф», информацию об этом озвучил на конференции Huawei Connect Чжэн Елай, вице-президент IT-компании.

Эта сумма должна покрыть расходы на ближайшие три года. По словам президента компании, инвестированные средства пойдут не только на научную деятельность, но и на подготовку профильных специалистов.

В будущем Huawei Technologies планирует запустить несколько тренировочных центров для учёных и разработчиков. Также компания организует бесплатные курсы по данной теме.

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