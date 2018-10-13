Американский пастор Эндрю Брансон, который ранее был освобожден турецким судом, прибыл в Вашингтон.

Как передает Газета.ру, об этом в своем твиттере написал Тони Перкинс, представитель комиссии Соединенных Штатов по международной религиозной свободе.

«Только что сели на базе [ВВС] Эндррюс с пастором Брансоном и его женой Норин», — написал Перкинс.

Он отметил, что супруги обрадованы своему возвращению домой. Также Перкинс подчеркнул, что быть американцем при нынешней администрации США «кое-что означает».

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