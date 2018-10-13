Джаред Кушнер, бизнесмен и зять американского президента Дональда Трампа, с 2009 по 2016 год скорее всего уклонялся от уплаты от федеральных налогов.

Об этом пишет газета The New York Timesсо ссылкой на конфиденциальные документы, которые оказались в распоряжении издания.

В газете рассказали, что состояние Кушнера составляет $324 млн, однако он «практически» не платил федеральных налогов. По данным издания, Кушнер годами использовал схему с использованием амортизационных выплат. Она позволяла составлять правдоподобные налоговые отчеты, однако фактически Кушнер и связанные с ним компании ничего не теряли.

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