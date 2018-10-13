Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судебная система страны действует независимо, наглядным примером чему стал вердикт по делу американского пастора Эндрю Крейга Брансона.

«Президент Трамп. Я всегда подчеркивал, что судебная система Турции действует независимо, в том числе по делу Брансона», — говорится в сообщении, размещенном на странице Эрдогана в Twitter, передает «Анадолу».

Эрдоган выражает надежду на то, что сотрудничество США и Турции будет развиваться как подобает двум союзникам.

«Надеюсь на то, что США и Турция продолжат совместную борьбу с террористическими организациями, в том числе, PKK, ДЕАШ и течением Фетуллаха Гюлена», — говорится в послании.

Minval.az